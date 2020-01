UFFICIALE - Napoli, Baronio non è più l'allenatore della Primavera

La Lazio è in viaggio per Napoli dove domani si giocherà l'accesso alla semifinale di Coppa Italia. In casa azzurra, oltre alla difficile situazione in cui si trova la squadra di Gattuso, anche la formazione Primavera vive un momento negativo. In serata è arrivato l'esonero del tecnico Roberto Baronio: "La SSC Napoli comunica di aver sollevato dall'incarico di Responsabile Tecnico della squadra Primavera il Signor Roberto Baronio. La Società ringrazia l'allenatore per l'impegno e la professionalità profusi in questi mesi di lavoro, augurando le migliori fortune per il proseguimento della carriera professionale".

LAZIO, LA RIFINITURA PRIMA DELLA PARTITA DI NAPOLI

NAPOLI - LAZIO, LE PAROLE DELLA VIGILIA DI INZAGHI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE