UFFICIALE - Portogallo, ecco il nuovo commissario tecnico: il nome è una sorpresa

Non sarà José Mourinho il nuovo commissario tecnico del Portogallo, come potevano far pensare le ultime indiscrezioni. Il portoghese resterà sulla panchina della Roma, mentre a raccogliere l'eredità di Fernando Santos è Roberto Martinez, ex c.t. del Belgio, che ha terminato in questo inverno la sua avventura sulla panchina dei 'Diavoli Rossi', iniziata nel 2016. Di seguito il comunicato ufficiale della Federazione del Portogallo:

"Il presidente della FPF, Fernando Gomes, ha presentato il nuovo Ct della nazionale, Roberto Martínez, sottolineandone la competenza, ma non ha dimenticato nemmeno il lavoro svolto dal precedente tecnico, Fernando Santos".