UFFICIALE - Roma - Spezia, sconfitta a tavolino per i giallorossi: il comunicato

Mancava solo la conferma, arrivata poco fa attraverso un comunicato ufficiale. La Roma subisce la sconfitta per 3 a 0 a tavolino con lo Spezia in Coppa Italia, a causa dell'errore commesso in occasione dei cambi non rispettando il regolamento. "Dall'esame degli atti ufficiali di Roma - Spezia (...) la Società Roma ha affettuato, al 5° minuto del primo tempo supplementare, la sostituzione di due giocatori, benchè in precedenza avesse già provveduto alla sostituzione di quattro giocatori, giungendo pertanto a un totale complessivo di sei sostituzioni nel corso della gara. Il Giudice Sportivo delibera di infliggere alla Società Roma la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3", questo un estratto del comunicato.

