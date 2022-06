UFFICIALE - Rose allargate a 26 convocati per il Mondiale in Qatar

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Arsen Galstyan-Adidas Football

Manca davvero poco all'evento più atteso dell'anno per gli amanti del calcio. ll Mondiale in Qatar avrà infatti inizio il 21 novembre e ad oggi è arrivato il comunicato ufficiale dalla FIFA con una novità importante. Le nazionali che prenderanno parte al Mondiale potranno avere nelle liste dei convocati ben 26 giocatori, e non da 23 come nelle ultime edizioni. Di seguito la nota della FIFA.

IL COMUNICATO - "Data la necessità di mantenere una maggiore flessibilità a causa dell'eccezionalità delle date della Coppa del Mondo FIFA 2022™ nel calendario internazionale, nonché degli effetti della pandemia sulle squadre prima e durante le competizioni, l'Ufficio di presidenza ha deciso quanto segue: il numero massimo degli iscritti alla lista provvisoria è aumentato da 35 a 55 calciatori; Il numero degli iscritti alla lista finale aumenta da un minimo di 23 ad un massimo di 26 calciatori; L'ultima partita di campionato che giocheranno i giocatori inseriti nelle liste finali sarà il 13 novembre 2022; Potranno sedere in panchina un massimo di 26 persone (fino a quindici sostituti e undici membri dello staff tecnico, di cui uno sarà il medico dela squadra".