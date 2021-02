UFFICIALE - Rugani in prestito al Cagliari. Già in campo con la Lazio?

Era stato accostato anche alla Lazio, recentemente, il nome di Daniele Rugani. Il centrale classe 94' di proprietà della Juve però, alla fine è passato in prestito fino alla fine della stagione al Cagliari. Chissà se il nuovo rinforzo dei sardi scenderà già in campo, proprio contro la Lazio, domenica sera alle ore 20:45 nel posticipo in programma all'Olimpico. Di seguito il comunicato ufficiale della società rossoblù: "Il Cagliari Calcio comunica di aver acquisito dalla Juventus il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniele Rugani che si trasferisce in prestito sino al termine della stagione sportiva 2020-21 ".

