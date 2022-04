UFFICIALE - Salta una panchina di Serie B: ecco di chi si tratta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Claudia Marrone

E' finita l'avventura dell'ex biancoceleste Cristian Brocchi sulla panchina del Vicenza. La notizia è stata resa nota tramite un comunicato apparso sul sito ufficiale del club: "Cristian Brocchi è stato sollevato dall’incarico di Allenatore Responsabile della Prima Squadra. Il Club desidera ringraziare mister Brocchi e lo staff per la dedizione, la serietà e l’impegno profuso e augura loro il meglio per il proprio futuro". Fatale per l'ex calciatore la sconfitta contro il Benevento e il terzultimo posto in classifica in Serie B.