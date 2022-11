UFFICIALE - Solbakken è un nuovo giocatore della Roma: il comunicato

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Negli scorsi giorni aveva raggiunto la Capitale per mettersi al servizio di Mourinho e oggi Ola Solbakken è diventato un nuovo giocatore della Roma. L'attaccante norvegese, protagonista della vittoria del Bodo Glimt per 6-1 proprio contro i giallorossi lo scorso anno, ha firmato un contratto fino al 2027. L'accordo con il giocatore, però, entrerà in vigore solamente dal 2 gennaio 2023, come spiegato dalla Roma nel seguente comunicato:

"L’AS Roma è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con Ola Solbakken a decorrere dal 2 gennaio 2023. Il 24enne norvegese ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2027".