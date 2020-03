UFFICIALE - Uefa, Valencia - Atalanta e Inter - Getafe a porte chiuse

La Uefa tramite il sito e i suoi canali social ha ufficializzato che Valencia - Atalanta e Inter - Getafe si giocheranno a porte chiuse. Il massimo organismo calcistico europeo si adegua così alle misure già prese in Italia e Spagna, ribadendo le porte chiuse per la sfida del Mestalla del 10 marzo e per quella del Meazza del 12 marzo. Si attendono ora comunicazioni per Juventus - Lione della settimana successiva.

