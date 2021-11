UFFICIALE - Vicenza, il nuovo direttore sportivo è l'ex Roma Balzaretti

Nuova avventura per l'ex calciatore della Roma Federcio Balzaretti che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ed essere diventato commentatore in tv a Dazn è il nuovo direttore sportivo del Vicenza. A darne l'ufficialità è stato proprio il club tramite un comunicato: "La società LR Vicenza comunica che il sig. Federico Balzaretti ha sottoscritto un accordo biennale con il club biancorosso nel ruolo di Direttore Sportivo, a partire dalla data odierna. A Federico Balzaretti il benvenuto nella famiglia biancorossa e i migliori auguri per questa nuova avventura". Balzaretti già in passato ha ricoperto il ruolo di ds alla Roma nella gestione del Ds Verdejo Monchi.

