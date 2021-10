Ulivieri: "Allenatori contro arbitri? Nessuna collaborazione durante le partite"

A seguito dell'espulsione di ben quattro allenatori nel corso dell'ultima giornata di Serie A, Renzo Ulivieri si è espresso sull'argomento. Il presidente dell'AssoCalciatori, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha spiegato: "C’è di che discutere. Partendo, secondo me, però da alcuni commenti che non mi sono garbati. Ovvero? La questione della collaborazione arbitro-allenatore, che sarebbe venuta meno in queste circostanze. Io dico che quella ci deve essere quando si fanno le riunioni congiunte per affrontare questioni specifiche. La domenica, in senso generico, invece, non ci può essere. Uno deve pensare ad arbitrare bene, gli allenatori a fare meno errori possibili, come ama dire Allegri. Non è possibile collaborare? Non la metterei così. Penso per esempio che un allenatore abbia anche il diritto di infuriarsi sapendo però che non ha il diritto di manifestarlo, soprattutto in modo scomposto. Questo dicono le regole. Che debbono essere interpretate".

