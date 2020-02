Ulivieri: "Ascoltiamo il presidente del Consiglio. Il campionato viene dopo"

"Partite a porte chiuse? Io sono per quello che dicono gli esperti e quindi i medici. Io mi intendo di tattiche e se entrassi in questi discorsi sarei un somaro. Vorrei almeno in questo caso non fare questa figura. Il campionato viene dopo, prima la salute della gente? Prima viene il governo, i governatori delle Regioni, i sindaci e dopo noi di conseguenza". Lo ha dichiarato il presidente dell'Associazione allenatori, Renzo Ulivieri, all'ingresso di Via Allegri, a Roma, dove si terra' il Consiglio Federale della Figc. "Dobbiamo vedere quello che succede - ha proseguito Ulivieri - Quattro gare rinviate? In casi di emergenza bisogna stare a quello che dice il presidente del Consiglio, i governatori e i sindaci. Altri discorsi non ci servono e non ci interessano".

Conte (pres. Consiglio): "A rischio rinvio prossima giornata"

