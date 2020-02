Atalanta - Lazio, bagarre per la data: ecco cosa sta succedendo

Bagarre calendari per la Serie A. L'emergenza per la diffusione del coronavirus in Italia rischia di complicare il regolare svolgimento di tutte le gare del campionato. Il calendario fitto e gli impegni europei delle nostre squadre sono due componenti da valutare. Giovedì, prima che scattasse l'emergenza per il Covid19, l'Atalanta ha chiesto alla Lega di Serie A di anticipare il match con la Lazio. I bergamaschi vorrebbero anticipare la gara, prevista al momento per sabato 7 marzo alle 18, al venerdi 6 alle 20:45. L'obiettivo dei nerazzurri è quello di avere un giorno in più di riposo per preparare la sfida con il Valencia, valida per gli ottavi di finale di ritorno di Champions League. Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la situazione è in stand by. La Lega ha dato una risposta di tipo provvisorio, tendente al negativo, passando un po' la palla alle due società. Qualora i due club trovassero l'accordo, infatti, alla Lega basterebbe dare l'ok senza una sua decisione personale. Al momento non c'è la fumata bianca perché i biancocelesti non hanno accordato l'anticipo. La società capitolina fa notare come la data fosse già stata concordata al momento della compilazione di anticipi e posticipi. L'Atalanta, però, ha risposto dicendo che, al momento dell'accordo, sia lei che la Lazio si trovavano in corsa ancora per la Coppa Italia. I bergamaschi chiedono l'anticipo sulla base dell'articolo 29 dello Statuto della Lega. L'articolo prevede che <>. La squadra di Gasperini chiede di giocare il venerdì come accaduto anche a Napoli e Juventus. Già oggi potrebbero esserci delle novità e le tre parti in causa proveranno a trovare un punto di incontro, dovendo anche considerare l'emergenza scattata in tutta la Lombardia per il diffondersi del coronavirus.

