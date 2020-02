Genoa - Lazio, le pagelle dei quotidiani: la rivincita di Marusic, Patric e Vavro convincono

Una vittoria importantissima quella contro il Genoa a Marassi, successo strappato con i denti che permette alla Lazio di proseguire l'inseguimento alla vetta della classifica. Partita nel complesso ben giocata da tutta la squadra ma con un plauso particolare alla difesa, brava a non far rimpiangere Acerbi e con poche responsabilità sui due gol rossoblù: uno arriva su bel destro di Cassata perso colpevolmente dal centrocampo, un altro sul rigore derivante dal tocco di mano di Lazzari. Da subentrato, infatti, l'ex Spal non convince, mentre Marusic sblocca il match dopo neanche due minuti e gioca una gara di gran sostanza. Molto bene come sempre Luis Alberto e Milinkovic-Savic, un po' nervosa ma comunque ottima la prestazione di Leiva. In avanti ancora una volta appannato Correa nei quaranta minuti giocati, meglio Caicedo e Immobile. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi.it, ecco i voti assegnati ai biancocelesti dai principali quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT - Strakosha 6,5, Patric 7, Vavro 7,5, Radu 8, Marusic 7,5, Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 6,5 (54' Cataldi 7,5), Luis Alberto 8,5, Jony 6 (62' Lazzari 5,5), Caicedo 7 (54' Correa 5), Immobile 7,5, Inzaghi 7,5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Strakosha 6, Patric 7, Vavro 6,5, Radu 6, Marusic 7, Milinkovic-Savic 7, Leiva 6 (54' Cataldi 6,5), Luis Alberto 7, Jony 6,5 (62' Lazzari 5), Caicedo 6,5 (54' Correa 5,5), Immobile 7, Inzaghi 6.

IL TEMPO - Strakosha 7, Patric 7,5, Vavro 7, Radu 8, Marusic 7,5, Milinkovic-Savic 7, Leiva 7 (54' Cataldi 7), Luis Alberto 7,5, Jony 6 (62' Lazzari 6,5), Caicedo 6,5 (54' Correa 5,5), Immobile 7,5, Inzaghi 8.