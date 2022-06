Under 21, l'Italia dilaga in Lussemburgo: ora gli scontri diretti per l'Europeo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'Italia Under 21 domina in Lussemburgo e vince 3-0. I gol di Vignato, Pellegri e Gaetano regalano tre punti preziosi per la qualificazione all'Europeo di categoria del 2023. Con questo successo la squadra di Paolo Nicolato sale in testa alla classifica del girone 6 con 20 punti in 8 partite. A una lunghezza l'Irlanda (oggi vittoriosa 3-1 contro il Montenegro) che però ha disputato una partita in più rispetto agli azzurri, al terzo posto la Svezia a 17 punti in 9 incontri giocati. Staccano direttamente il pass le prime di tutti i gironi e la migliore seconda, mentre le altre otto seconde accedono agli spareggi. Giovedì 9 giugno a Helsingborg l'Italia farà visita alla Svezia, mentre martedì 14 giugno ad Ascoli gli azzurri riceveranno l'Irlanda: per la qualificazione certa basta vincere in Svezia oppure pareggiare contro gli irlandesi.