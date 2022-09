Ungheria - Italia, dove vedere la partita in tv e streaming

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria di misura contro l’Inghilterra, l’Italia di Roberto Mancini è pronta a scendere di nuovo in campo per la sesta e ultima giornata di Nations League. L’Ungheria è la prossima avversaria della Nazionale, entrambe si giocheranno il primo posto nel girone. La sfida è in programma lunedì 26 alla Puskas Arena di Budapest, il fischio d’inizio sarà alle 20:45. Il match sarà trasmesso in chiaro su Rai 1 (canale uno del digitale terrestre) e in alternativa anche in streaming su Rai Play.

