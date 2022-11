Valdifiori stregato da Sarri: "Mi ha svoltato la carriera a Empoli"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Mirko Valdifiori a 36 anni ha appeso gli scarpini al chiodo. Il centrocampista, dopo un anno di stop dovuto ad alcune dinamiche nel Pescara, ha aspettato una chiamata ma alla fine ha preso la decisione di dire addio al calcio giocato e iniziare una nuova fase della sua carriera. Il classe 1986 ha infatti appena conseguito il patentino Uefa B ed è diventato allenatore.

Raggiunto dai microfoni de lacasadic.com tra i vari temi toccati c'è anche quello degli allenatori che hanno segnato la sua carriera: "Il tipo di gioco di Sarri mi è rimasto più impresso, a livello di campo. Siamo partiti insieme e mi ha svoltato la carriera ad Empoli. Anche con Mihajlovic mi sono trovato molto bene: lui è molto diretto e sincero. Questa è sempre la mossa migliore, serve sempre dire la verità. Se avessi davanti 25 ragazzi sarei sincero. Alcuni allenatori magari promettevano qualcosa e poi non la rispettavano. Cercherò di portare questi valori. Non so come giocheranno le mie squadre, magari cercherò di prendere spunto un po’ da tutti”.