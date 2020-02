Valentini: "Lazio squadra incredibile, il momento è magico"

Il momento straordinario della Lazio non ha fine, la vetta è a un passo. Ai microfoni di TMW è intervenuto l'ex dirigente FIGC Antonello Valentini: "La Lazio non ha solo spensieratezza. Ha una solidità di squadra, una compattezza e un equilibrio di squadra incredibile. Se la può giocare fino in fondo, non avendo le coppe. Nella Lazio non ci sono rincalzi, un po' per merito del tecnico, che è stato bravo a motivarli. E poi c'è un momento magico in cui tutti entrano e fanno bene, a prescindere da tutto. La Lazio ha una convinzione e un pubblico, come lo stesso Inzaghi ha detto, che sogna lo Scudetto ed è attaccato alla squadra".

