Valladolid - Lazio, la squadra arriva al José Zorrilla: applausi degli avversari per Pedro - VIDEO

La Lazio è arrivata al José Zorrilla, stadio di Valladolid in cui i biancocelesti giocheranno la loro ultima amichevole della fase pre-campionato. Fischio d'inizio fissato alle 20 per il match che vedrà contrapposto il gruppo di Sarri con quello di Pacheta. Intanto, Immobile e compagni sono arrivati a destinazione. Accoglienza d'eccezione, e per giunta da parte degli avversari, per Pedro. Lo spagnolo ha ricevuto gli applausi dei tifosi del Valladolid. Insieme alla squadra anche il direttore sportivo, Igli Tare. Di seguito, foto e video:

