Valladolid - Lazio, le probabili formazioni: un dubbio per reparto

Ultima amichevole prima dell'inizio del campionato. La Lazio è in Spagna per il 'XLVIII Trofeo Ciudad de Valladolid', dove affronterà la squadra di Pacheta allo stadio José Zorrilla. Sarri non ha portato con sé Luis Alberto, che sarà sostituito da Basic. Nella ripresa sarà staffetta con Vecino, che giocherà quindi la sua prima partita con la maglia della Lazio. In mezzo al campo Milinkovic e uno tra Cataldi e Marcos Antonio completeranno la mediana. L'ex Primavera è in vantaggio sul brasiliano, ma il tecnico deciderà solo all'ultimo. Un dubbio anche per quanto riguarda la difesa. Con Casale squalificato per la prima giornata contro il Bologna, sarà ballottaggio tra Patric e Gila per affiancare Romagnoli al centro della retroguardia. Sugli esterni ancora una volta Lazzari e Marusic, con Hysaj e Radu pronti a subentrare nel secondo tempo. A giocarsi una maglia saranno anche Pedro e Zaccagni. Ieri Sarri ha provato l'ex Verona nel tridente con Immobile e Felipe Anderson, ma non è un'indicazione sufficiente per escludere la partenza dal primo minuto dello spagnolo.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric (Gila), Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi (Marcos Antonio), Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro (Zaccagni). A disp.: Adamonis, Furlanetto, Casale, Gila, Radu, Kamenovic, Hysaj, Vecino, Marcos Antonio, Kiyine, Bertini, Romero, Cancellieri, Zaccagni, Raul Moro. All.: Sarri.