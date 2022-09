VAR, Gasperini: "Gli arbitri vadano a spigare le decisioni in Tv!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

E' stata una settimana difficile per arbitri e Var, condita da tantissime polemiche legate a decisioni prese nella scorsa giornata di campionato, soprattutto nella gara tra Juventus e Salernitana. A tornare sul tema è l'allenatore dell'Atalanta Gasperini che in conferenza stampa ha così affermato: "Settimana del VAR complicata? Gli arbitri, o chi per loro, devono andare in TV per spiegare le varie situazioni ma anche gli errori che possono esserci nella velocità di decisione. Ma ci deve essere un'ufficialità, una certezza di regolamento, ora facciamo fatica a capire se una stessa è giusta o un errore".