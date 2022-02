Var, Mauro polemico: “Dov’erano Sarri e Gasperini quattro anni fa?”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Var continua a essere oggetto di discussione, strumento creato teoricamente per supportare gli arbitri durante le gare ma che a volte può rivelarsi controproducente. L’obiezione sollevata dal tecnico dell’Atalanta Giampiero Gasperini alla vigilia del match di Europa contro l’Olympiacos, condivisa anche da Maurizio Sarri che ha manifestato il suo pensiero nel post gara contro il Porto, ha sollevato la polemica da parte di Massimo Mauro. L’ex calciatore ha condiviso, tramite il proprio profilo Instagram, il video con il frammento della conferenza del tecnico biancoceleste in cui affrontava l’argomento e sotto ha commentato: “Dov’erano Sarri e Gasperini 4 anni fa quando dai microfoni di Sky pregavo giocatori e allenatori di aprire un dibattito serio sull’introduzione della Var? Per chi ama il calcio giocato era fin troppo evidente che la moviola non è mai paragonabile alla valutazione che “deve” fare l’arbitro sugli episodi di campo. Altra cosa è usarla con umiltà su gol non gol e fuorigioco… può essere di grande aiuto”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Bologna, Mihajlovic: “Solo il calcio mi ha distratto dalla guerra”