Velje, l'ad Tønder su Provstgaard: "Siamo orgogliosi. E ora alla Lazio..."

Oliver Provstgaard è a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Lazio. La società biancoceleste l'ha prelevato dal Velje, che l'ha cresciuto sin dalle giovanili. Ai microfoni ufficiali del club danese, l'amministratore delegato Henrik Tønder ha commentato il trasferimento. Di seguito le sue parole.

“A nome del Velje sono orgoglioso del trasferimento di Oliver Provstgaard in Italia. È una storia di successo che coinvolge molte persone della nostra società e accademia. Ma prima di tutto è anche un esempio da seguire che può solo ispirare altri giovani calciatori sia nel Bredballe I.F. che nelle giovanili del Vejle. Nella sua breve carriera calcistica, Oliver ha subito un grave infortunio al ginocchio e un trasferimento non andato a buon fine, eppure ogni giorno aveva sempre l'ambizione di imparare e migliorare. Questa mentalità è la sua qualità più forte e può portarlo lontano. La Lazio ha acquistato un giocatore che sa cosa serve per raggiungere i suoi obiettivi. Tutti nel Vejle auguriamo a Oliver il meglio per il suo futuro e per la sua nuova avventura. Tutti qui in Danimarca seguiremo il suo viaggio".