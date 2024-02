Veneto, alluvione colpisce Vicenza: allagato lo Stadio Romeo Menti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Una forte ondata di maltempo ha colpito in giornata il Veneto. La città di Vicenza ha fatto riscontrare la situazione più critica, con un'alluvione concentrata soprattutto nella zona dello stadio e nella zona industriale del versante ovest. Come riporta Sky Tg 24 la parte circostante al Romeo Menti è sommersa dall'acqua, entrata anche dentro la struttura, danneggiando spogliatoi e magazzini e mettendo a rischio il funzionamento dei vari impianti elettrici in primis. Danneggiato anche il rettangolo verde, con l'acqua che è di fatto arrivata fino alle panchine. Il presidente della regione Luca Zaia in una conferenza stampa ha precisato: "Siamo davanti a un evento meteorologico che va catalogato come grande evento alluvionale, ma Vicenza è stata salvata dai bacini di laminazione. Se non c'erano le opere stavamo davanti a un altro disastro".