Venezia, Di Francesco: "Abbiamo tantissimi infortunati. E su Tessmann..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia dell'esordio stagionale contro il Brescia, valido per i 32° di Coppa Italia, l'allenatore del Venezia - primo avversario della Lazio in campionato - Eusebio Di Francesco, ha commentato la sfida facendo il punto sulla rosa - priva di tanti elementi per infortuni e problemi interni - e sulle emozioni di iniziare una nuova avventura, dopo quella sfortunata di un anno fa a Frosinone:

"Sono contento, spero che arrivino ancora tanti altri abbonamenti. Ci godiamo i nostri tifosi. Da parte mia c'è grande voglia. La situazione della rosa? Oristanio, Busio, Pohjanpalo, Bjarkason e Jajalo non hanno recuperato. Tessmann vi anticipo che non è convocato, di lui se ne occuperò la società. Duncan? È arrivato tardi, ha migliorato la sua condizione fisica, mettendo minuti sulle gambe. Il progetto non lo fa l'allenatore, ma la società. Lui sapeva dove voleva andare, così come la società".