Venezia, il dt Molinaro su futuro di Pohjanpalo: "È il nostro leader"

© foto di www.imagephotoagency.it

Uno dei tanti nomi accostati alla Lazio per il reparto offensivo è quello di Joel Pohjanpalo, centravanti del Venezia. Grazie soprattutto ai suoi gol, i lagunari lo scorso anno sono riusciti a ottenere la promozione in Serie A, anche se tramite i playoff contro la Cremonese. Come confermato dal direttore tecnico Cristian Molinaro, il club non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire in questa sessione di mercato. Queste le sue parole a riguardo all'apertura del calciomercato estivo a Rimini: "Joel Pohjanpalo è importante per noi e per la piazza, perché è un personaggio e un leader della nostra squadra, un giocatore e una persona fondamentale per l'ambiente. Lui vive Venezia in pieno, l'ha fatto fin da subito. È uno che trascina tutti".