Venezia, Mateju: “Con la Lazio dobbiamo prepararci al meglio”

Nel post partita di Venezia-Sassuolo. Ales Mateju è intervenuto ai microfoni di Dazn per spiegare ciò che non ha funzionato al Penzo per la squadra di Zanetti. Ecco le dichiarazioni del difensore: "L'avevamo preparata in un modo ma si è messa subito in modo diverso, dobbiamo svegliarci subito perché ci sono ancora delle partite da giocare per fare punti, dobbiamo subito prepararci per essere al meglio contro la Lazio. Ci crediamo sicuramente fino alla fine, prendiamo però troppi gol, oggi ci sono stati quattro rigori, è difficile da commentare. Sappiamo che il Sassuolo ha un attacco molto forte, però abbiamo preso gol troppo facilmente, questo non deve succedere. Anche noi abbiamo grandi giocatori in attacco, dobbiamo riuscire a prendere dei punti migliorando quanto fatto oggi".