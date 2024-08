Venezia, partenza horror in Coppa Italia: il Brescia ne fa 3

TUTTOmercatoWEB.com

Falsa partenza per il Venezia. Nei 32esimi di finale i lagunari perdono con un sonoro 3-1 in trasferta contro il Brescia, squadra che milita in Serie B. Al Rigamonti, la squadra lombarda inizia forte e rifila subito 3 gol agli avversari. Nel recupero il gol della bandiera di Izdes. La squadra di Di Francesco parte male, ma questo è solo l'antipasto. Tra una settimana c'è l'esordio in campionato all'Olimpico contro la Lazio di Baroni.