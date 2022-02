Venezia, un calciatore positivo al Covid: il comunicato

Brutte notizie per il Venezia, un calciatore è risultato positivo al Covid. Si tratta di Aleš Matějů. Il difensore, ha assicurato la società, non ha avuto contatti con il gruppo squadra. A diffondere la notizia è stato il club stesso attraverso un comunicato ufficiale: “Il Venezia FC comunica che Aleš Matějů è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone molecolare. Il difensore, che non è mai entrato in contatto con il gruppo squadra, una volta informate le autorità competenti, è stato prontamente posto in isolamento nell’osservanza delle procedure previste dal protocollo sanitario”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, gli anticipi e i posticipi della 27ª e 28ª giornata

Mizuno, la maglia per il centenario del Cittadella è uno spettacolo. E i tifosi sognano - FOTO