Ventura: "Stimo Lotito, oggi è felice grazie alla Lazio"

In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Giampiero Ventura ha parlato della sua esperienza alla Salernitana e del rapporto con Lotito: "I tifosi ce l'hanno con la società, ma la cosa ricade su di noi ed è un po' un autogol. Lotito oggi è sereno grazie alla Lazio e sono felice per lui. Questa piazza merita soddisfazioni. Lotito mi ha chiesto di dare una mano a ricostruire in un ambiente ostile. Lo stimo e ho accettato. E a titolo quasi gratuito".

LAZIO, LE PAROLE DI LEIVA

LAZIO - VERONA, PROBABILI FORMAZIONI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE