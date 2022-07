Verona, Cioffi rivela: "Senza Cancellieri e Caprari serve un modulo nuovo"

Il tecnico dei veneti parla dopo la sconfitta con l'Hoffeinheim e afferma che senza il neo attaccante della Lazio dovrà cambiare qualcosa...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Lorenzo Marucci

Gabriele Cioffi ha preso l'eredità di Tudor sulla panchina del Verona. Il tecnico si è trovato subito nella condizione di ricostruire visto che il patron Setti ha deciso di rinnovare la rosa. Le cessioni di Casale, Cancellieri, Caprari e Lazovic con Barak, Ilic, Simeone e Faraoni in bilico fanno pensare a un bel cambio di immagine dei veneti. Il tecnico sabato sera, dopo l'amichevole persa contro l'Hoffeinheim, ha parlato delle novità concentrandosi sulla cessione di Cancellieri che, così come Casale, è arrivato alla Lazio. Ecco le parole del mister: "Senza due giocatori come Cancellieri e Caprari dovremo proseguire con un modulo diverso, che possa far risaltare le caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione e sia funzionale alla squadra".