Verona, due rientri in gruppo e tre calciatori a parte: il punto in vista della Lazio

Procede la marcia di avvicinamento del Verona al match con la Lazio, in programma domenica alle ore 15:00 al Bentegodi. Da registrare dell'allenamento odierno andato in scena al centro sportivo Peschiera, i rientri in gruppo di Kalinic e Gunter, sempre più vicini al ritorno tra i convocati già per la sfida contro i biancocelesti. Mentre hanno lavorato a parte svolgendo lavoro differenziato, Cetin, Favilli e Viera, da considerare in forte dubbio per domenica.

