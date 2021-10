Verona - Lazio, Cucchi: "Brutto pomeriggio, sconfitta meritata"

Altra battuta d'arresto per la Lazio che in casa del Verona perde per 4-1. Sul banco degli imputati soprattutto la difesa biancoceleste, ma non solo. Riccardo Cucchi ha commentato così su Twitter la debacle dei capitolini: "Grande pomeriggio per Simeone. Meno per la fase difensiva della Lazio. Vittoria netta e meritata del Verona. Nel secondo tempo la Lazio è riuscita ad essere più concreta. Ma non a sufficienza per riprendere la partita e soprattutto per non subire altri gol".