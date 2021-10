Verona - Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

Archiviata la gara di Europa League contro il Marsiglia la Lazio di Maurizio Sarri è pronta a riprendere la marcia in campionato. I biancocelesti domenica sfideranno l'Hellas Verona nel match in programma alle 15:00 allo stadio Bentegodi. L'obiettivo è vincere per dare continuità dopo i tre importantissimi punti conquistati all'Olimpico contro l'Inter, la squadra di Tudor invece vuole riscattarsi dopo il ko contro il Milan. Per chi non si recherà allo stadio la partita sarà trasmessa sia in Tv che in streaming.

DOVE VEDERE LA PARTITA - Il derby sarà trasmesso in esclusiva su Dazn, non c’è quindi copertura televisiva su Sky. La piattaforma streaming è accessibile in TV tramite Smart TV oppure sui dispositivi mobile tramite l’app dedicata.