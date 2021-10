Verona - Lazio, Giaccherini: "Staranno discutendo nello spogliatoio"

Un'altra sconfitta per la Lazio di Maurizio Sarri che dopo la vittoria contro l'Inter crolla a Verona così come un mese fa dopo la vittora nel derby accadde contro il Bologna. Proprio su questi alti e bassi dei biancocelesti l'ex calciatore di Juventus, Napoli e Chievo Verona Giaccherini ha centrato la sua analisi ai microfoni di Dazn: "Va dato merito a Simeone, quattro gol non si dimenticano, ma dall’altra parte c’è stata una débâcle per la Lazio che vince il derby e perde a Bologna, vince con l’Inter e oggi crolla a Verona. Dopo una vittoria sono mancati atteggiamento e approccio. Quando prendi quattro gol e subisci tanto è difficile stare nello spogliatoio, staranno discutendo. Sarri deve lavorare tanto, sono nuovi la squadra, l’ambiente e i giocatori e non sto vedendo la squadra che domina le partite come eravamo abituati a vedere. E questo in entrambi le fasi, sia difensiva sia offensiva".

Lazio, altra umiliazione: il Verona passeggia e Simeone cala il poker

PAGELLE Verona - Lazio: Akpa a vuoto, Felipe e Pedro inesistenti. La difesa è da incubo

TORNA ALLA HOME