Verona - Lazio, gol di Caicedo annullato. Briga non ci sta: "Chiffi come Giacomelli"

Ci aveva sperato, la Lazio, nel vantaggio, ma Chiffi ha deciso di non convalidare la rete di Caicedo. In avvio di secondo tempo il Panterone era riuscito a resistere alle trattenute degli avversari e a trafiggere Silvestri. Il direttore di gara, richiamato dagli assistenti al VAR, ha annullato la marcatura per un fallo dubbio dell'ecuadoriano. Questo ha scatenato l'ira di molti tifosi, tra cui quella del cantante Briga che su Twitter ha scritto: "Trattenuto per tutto il tempo dell’azione. Gol annullato per una sbracciata a protezione della palla, e ammonizione per Caicedo. Mi ricorda Giacomelli a Lazio Torino qualche tempo fa. Chiffi ma che stai a fa?".

Mi ricorda #giacomelli a Lazio Torino qualche tempo fa.#chiffi ma che stai a fa ?#veronalazio — BRIGA (@MattiaBriga) April 11, 2021