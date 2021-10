Verona - Lazio, i convocati di Sarri: out Zaccagni e gli squalificati

Maurizio Sarri ha diramato la lista dei 23 convocati in vista della sfida di oggi contro l'Hellas Verona (ore 15:00) al Bentegodi. La Lazio avrà con sé quasi tutti i giocatori ad eccezione dei due squalificati Acerbi e Luiz Felipe e l'infortunato Mattia Zaccagni. L'ex Verona ha riportato un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro. Sarri per il match ha convocato anche Romano Floriani Mussolini, prima chiamata questa per il terzino classe 2003. La formazione è prossima, ma il tecnico biancoceleste ha le idee chiare. Di seguito i convocati per la sfida odierna:

Portieri: Adamonis, Reina, Strakosha;

Difensori: Hysaj, Lazzari, Vavro, Marusic, Patric, Radu, Floriani;

Centrocampisti: Akpa Akpro, Basic, Cataldi, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic;

Attaccanti: Felipe Anderson, Immobile, Moro, Muriqi, Pedro, Romero.