Verona - Lazio, Sarri in guardia: i gialloblù hanno ritrovato la difesa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio prepara la partita di Verona per tentare il primo allungo in zona Champions League. Le sconfitte di Atalanta e Milan regalano alla squadra biancoceleste l'occasione per il +3 in classifica, anche se davanti avrà una squadra rinata nel nuovo anno. Il Verona infatti, dopo aver concluso il 2022 con 10 sconfitte consecutive, nel 2023 ha svoltato: 8 punti in 5 partite frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il dato che emerge è la ritrovata solidità difensiva, con 3 soli gol subiti in 5 giornate. Tra le squadre che occupano la ultime cinque posizioni in classifica il Verona è quella che ha la retroguardia migliore proprio grazie a quest'ultima striscia positiva.