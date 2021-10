Verona - Lazio, Sarri: "Luis Alberto? Dobbiamo fare un percorso"

Prima del match tra Hellas Verona e Lazio, mister Maurizio Sarri ha introdotto così la gara: "Prova del nove? Sì, ultimamente dopo qualche buona prestazione siamo andati in down e abbiamo fatto bruttissime partite, l'obiettivo è non ricadere in certi errori del passato. Luis Alberto? L'ho visto bene, anche nelle ultime due partite quando è entrato discretamente. L'obiettivo finale è far giocare tutti i giocatori di maggior qualità, nel mezzo dobbiamo fare un percorso".