Verona, parla Coppola: "Mercato? Avevo sentito voci sulla Lazio, ma..."

Lunga intervista per il difensore centrale del Verona Diego Coppola ai taccuini de L'Arena direttamente dal ritiro estivo di Folgaria. In particolare ha commentato le voci di mercato delle ultime settimane: era stato accostato anche alla Lazio. Questo è ciò che ha detto: "Non penso di essere sul mercato... O non lo so. Avevo sentito voci su squadre come Torino o Lazio ma nessuno mi ha detto nulla e il Verona è la mia squadra del cuore. Sono cresciuto qui, per me questa maglia è la cosa più importante".