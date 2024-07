Verona, parla Sogliano: "Con Noslin siamo stati bravi, ma anche fortunati..."

Ai taccuini de L'Arena ha parlato il direttore sportivo del Verona Sean Sogliano. Tra i tanti temi toccati ha parlato anche della crescita di Tijjani Noslin. comprato dalla Lazio in questa sessione di mercato. Ecco cosa ha detto sull'olandese: "Mercato in Olanda? In quei campionati, a parte le prime squadre olandesi, nelle altre ci sono calciatori interessanti con ingaggi alla nostra portata. Abbiamo avuto bravura e fortuna con Noslin, oggi ci riproviamo con Livramento. A me piacerebbe avere un calciatore esperto e uno giovane. A volte il mercato e le condizioni economiche te lo concedono, altre no. Qui tutti hanno una chance. Noi dobbiamo lottare per ottenere il massimo e salvarci. Il colpo? Non esiste, perché penso più magari a qualche delusione. Chiaro che oggi dire Ngonge o Noslin è facile. Ma dietro al calciatore che fa bene c’è un grande lavoro di gruppo".