Verona, tegola per Zanetti: Serdar costretto a uscire per infortunio

Prima ha dato il via all'azione che ha permesso al Verona, grazie all'autorete di Lekovic, di passare in vantaggio sul Monza poi Serdar è stato costretto a lasciare il campo causa infortunio. Il tedesco si è infatti fermato toccandosi la coscia ed è stato costretto al cambio immediato. Per lui potrebbe trattarsi di un problema muscolare anche se è da capire l'entità. Un infortunio, quello del classe '97 che potrebbe però cambiare i piani del Verona e, indirettamente anche quelli della Lazio, che nelle ultime ore è tornata a pensare all'altro centrocampista del Verona Reda Belahyane.