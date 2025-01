Verona, Zanetti: "È stata una giornata negativa. Lazio brava, ma noi..." - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta contro la Lazio, il tecnico del Verona Paolo Zanetti è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole: "È stata una giornata negativa sotto tanti punti di vista, ci metto dentro anche i gol che non abbiamo fatto noi. Il gol preso subito su calcio d'angolo e poi il secondo in quel modo nel nostro momento migliore non ci ha fatto bene. Siamo stati un po' superficiali rispetto al solito dove le prestazioni e il piglio erano diversi. Non mi è piaciuto che siamo andati in palla mentalmente e ci siamo impauriti dopo le reti subite. La gestione non è stata buona, è stata una brutta serata. La Lazio è molto forte, in più se gli si regala qualcosa diventa ancora più difficile".

"Non siamo stati aggressivi nei duelli, non accorciavamo bene e vincevamo pochi contrasti. Gli abbiamo aperto troppi spazi, anche senon abbiamo subito tante occasioni da gol. Abbiamo preso qualche infilata di troppo anche per la bravura della Lazio. Poi c'è stato un cambio e la voglia di provare a rimettere in piedi la partita, anche se l'errore finale poi ci ha tagliato le gambe. Non siamo stati precisi né in fase difensiva e né in fase offensiva. L'espulsione di Duda? Mi è sembrata generosa, anche se la devo rivedere. Credo fosse semplicemente un contrasto di gioco normale. Prima del terzo gol stavamo prendendo campo. La Lazio poi oggi era in giornata e noi li abbiamo aiutati. Ci sta soffrire, ma non possiamo regalare niente".

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO