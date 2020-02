Verso Atalanta - Lazio, i diffidati e gli infortunati delle due squadre

La sfida tra Atalanta e Lazio si avvicina. Tra otto giorni bergamaschi e capitolini si affronteranno a Bergamo con l'incognita della gara a porte chiuse. Prima ci sono le sfide con Bologna e Lecce, da non sottovalutare e che potrebbero dare una sterzata ai sogni , Scudetto e Champions, delle due squadre. La Lazio dovrà fare attenzione perché ben cinque calciatori sono a rischio squalifica. Sulla lista dei diffidati, infatti, ci sono Francesco Acerbi, Danilo Cataldi, Manuel Lazzari, Ciro Immobile e Felipe Caicedo. Cinque pedine fondamentali per i biancocelesti con il centrale difensivo fermo ai box per un problema al muscolo soleo. Il difensore salterà la sfida con il Bologna e sta facendo gli straordinari per esserci tra otto giorni contro i nerazzurri. Tra le fila bergamasche i diffidati sono Mario Pasalic e Ruslan Malinovskyi che dovranno fare attenzione in Salento per essere disponibili per la gara dell'Atleti Azzurri d'Italia.

CAPITOLO INFORTUNI - Oltre all'incognita Acerbi, Inzaghi dovrà fare a meno di capitan Lulic, fermo dopo l'intervento alla caviglia. Andranno valutate le condizioni di Marusic, Jony e Caicedo che non sono al meglio, ma domani risponderanno presente per la sfida con il Bologna. Per quello che riguarda l'Atalanta, invece, Gasperini dovrà fare i conti con la coperta corta in difesa. Toloi e Djimsiti sono fermi e sono a forte rischio per il match di sabato prossimo.