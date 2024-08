Verso Lazio - Venezia, i lagunari battono il Pec Zwolle: gli spunti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Venezia conclude bene la tournée in Olanda. La squadra lagunare batte 2-1 in rimonta il Pec Zwolle, grazie alle reti di Gytkjaer e Pierini che ribaltano il vantaggio dei padroni di casa con Manu. In vista della prima giornata contro la Lazio, Di Francesco conferma il 3-4-2-1 su cui ha impostato tutto il lavoro estivo, con il neoacquisto Salgado sistemato a sinistra nei quattro di centrocampo, Candela a destra e in mezzo Duncan e Lella. A supporto del centravanti Gytkjaer, la coppia composta da Crnigoj e Pierini.