VIDEO - Coronavirus, consigli dal mondo del fitness con Chiara Valentini, i timori dell'imprenditoria con Lorenzo Napoli: il TG

L'appuntamento di questa sera con il nostro telegiornale va a toccare due temi che ancora dovevano essere presenti nel format. Parola quindi al direttore Alessandro Zappulla e ai suoi ospiti di serata. Ringraziamo Chiara Valentini, consulente fitness, per i suoi "primi" consigli all'interno del TG de Lalaziosiamonoi.it: come muoversi se non si è abituati all'allenamento ed evitare di essere troppo sedentari in questo periodo. Da seguire poi l'intervento di Lorenzo Napoli, imprenditore, che ci fornirà una testimonianza dei timori del suo mondo nell'ambito dell'epidemia ma anche guardando alla riapertura ancora ipotetica a livello di data. CLICCA QUI PER GUARDARE IL TELEGIORNALE O SCORRI A FINE ARTICOLO E PREMI PLAY