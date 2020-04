VIDEO - Coronavirus, focus sulla politica con l'On. De Toma (Gruppo Misto) e Lazio con Carlo Roscito: il TG

Torna l'appuntamento serale con il nostro TG in tempo di coronavirus. L'epidemia avanza in altri paesi e in Italia trova da qualche giorno un rallentamento. L'argomento sanità è però solo uno dei tanti sciorinati dai vari siti d'informazione in questi giorni. Per un focus politico è così intervenuto ai nostri microfoni l'On. Massimiliano De Toma del Gruppo Misto. Per quanto concerne gli aggiornamenti sulla Lazio la palla passa invece al nostro Carlo Roscito. CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO PER PREMERE PLAY