VIDEO - Coronavirus, rapporti Italia-Albania, Lazio, epidemia a Genova: con noi Lorik Cana e Don Maurizio: il TG

Si rinnova l'appuntamento con il nostro Tg. Coronavirus ma non solo ad tenervi compagnia nella puntata odierna. Con l'ex calciatore della Lazio, Lorik Cana, affronteremo non solo temi biancocelesti ma anche i rapporti tra Italia e Albania, particolarmente intensi in questo periodo d'emergenza. Con Don Mauruzio, Resp. Diocesi Don Bosco di Genova, cercheremo invece di capire come si sta affrontando l'epidemia nel capoluogo ligure. CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO DELLA PUNTATA ODIERNA O CLICCA PLAY A FINE ARTICOLO