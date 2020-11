VIDEO - Le storie de Lalaziosiamonoi.it: "Speciale Gigi Proietti - Il ricordo"

Non volevamo cominciare questa nuova "serie" di video per tutti voi amici e lettori con questo prodotto. Col cuore in gola, la tristezza che profonda alberga e raschia gli angoli dell'anima, era però dovuto. Le storie de Lalaziosiamonoi.it vi terranno compagnia da qui al futuro che verrà cercando di focalizzarsi sugli eventi più importanti della nostra Lazio, ma non solo. Prima puntata, quindi, dedicata al ricordo di Gigi Proietti. Voce e testo di Dario Cadeddu, montaggio di Mirko Borghesi. Buona visione. CLICCA QUI PER IL VIDEO RICORDO DI GIGI PROIETTI O SCORRI A FINE ARTICOLO