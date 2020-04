Vieri: "Mihajlovic sembra scorbutico ma è di una carineria...Tranne sulle punizioni"

Christian Vieri, ex bomber di tantissime squadre di Serie A (e non solo), in un'intervista rilasciata a 'La Repubblica', ha raccontato un aneddoto simpatico sul suo amico Sinisa Mihajlovic. Sinisa è un duro (lo ha dimostrato con la malattia) e a volte sembra scorbutico, ma è di una carineria che neanche si immagina, secondo la descrizione di Bobo. Che poi racconta: "Mi ricordo quando raccontava delle punizioni che calciava. Vado sul pallone, guardo la barriera e i nostri tifosi esultano prima che calci".