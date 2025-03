Viktoria Plzen, Kalvach: "Vogliamo disturbare la Lazio e passare il turno"

Insieme al tecnico del Viktoria Plzen Koubek in conferenza stampa all'Olimpico c'è Lukas Kalvach. Queste le sue parole alla vigilia della gara di Europa League contro la Lazio: "Non so se ero arrabbiato dopo l'andata, avevo tante emozioni. Siamo molto motivati per vincere e passare il turno. Ci siamo preparati bene e penso che possiamo vincere. La partita di domani sarà simile all'andata. Non dobbiamo dare alla Lazio le possibilità di segnare, a livello fisico dobbiamo mettercela tutta. Poi ci vuole anche la calma e la concentrazione per puntare a un risultato per poter passare il turno. Vorremmo evitare i supplementari perché abbiamo tante partite da giocare, spero di risolverla in novanta minuti. Poi in caso di rigori, io proverei a tirare".

"Sappiamo che la Lazio ha giocato lunedì, quindi hanno avuto un giorno in meno di noi per recuperare. Noi ci siamo già ripresi, speriamo di approfittarne. Non abbiamo parlato di chi si prenderà la maglia di Pedro domani sera (ride, ndr.). Le espulsioni? Ogni cambiamento di formazione conta, ma credo che la rosa della Lazio sia di grande valore. Durante gli ultimi due anni abbiamo giocato tante grandi partite, possiamo immaginare l'atmosfera. Non saremo sorpresi, potrebbe essere una cosa positiva e motivarci ancora di più. Tutti si aspettano che passeranno il turno loro, ma noi siamo pronti per disturbarli e andare avanti noi".